ขนลุก! "ทวี สอดส่อง" เดือดสุด ลั่น! ฮั้ว สว. คือการล้มล้างการปกครองฯ?

นายทวี สอดส่อง แสดงความคิดเห็นถึงกรณีคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยระบุอย่างหนักแน่นว่า "ฮั้ว สว. คือการล้มล้างการปกครอง" เนื่องจากมองว่าหากสามารถครอบงำวุฒิสภาได้ ก็จะสามารถเข้าไปมีอิทธิพลต่อกลไกสำคัญของรัฐ จนส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยเห็นว่า วุฒิสภาไม่ได้มีบทบาทเพียงการกลั่นกรองกฎหมาย แต่ยังมีอำนาจให้ความเห็นชอบหรือคัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์กรสำคัญของประเทศ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ อัยการสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุด จึงเปรียบว่าวุฒิสภาเป็น "หัวใจ" ของกลไกตรวจสอบอำนาจรัฐ
นอกจากนี้ ยังระบุว่า หากมีการฮั้วเพื่อยึดครองวุฒิสภาได้สำเร็จ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จะกลายเป็น "ลูกไก่อยู่ในกำมือ" เพราะองค์กรต่าง ๆ ที่มีอำนาจตรวจสอบหรือวินิจฉัยสามารถส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งของรัฐบาลได้ ทำให้การยึด สว. เพียง 200 คน อาจกลายเป็นการยึดอำนาจเหนือโครงสร้างการเมืองทั้งระบบ
อีกทั้ง ยังมองว่า การเลือก สว. ชุดใหม่หลังสิ้นสุดบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี 2560 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ หากพบว่ามีการฮั้วกันจริง ก็ไม่ควรมองว่าเป็นเพียงคดีทุจริตเลือกตั้ง แต่เป็นประเด็นที่อาจกระทบต่อโครงสร้างการปกครองของประเทศ จึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า "ฮั้ว สว. คือการล้มล้างการปกครอง"
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ทางการเมืองของนายทวี สอดส่อง ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือก สว. ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
#News1 รายงาน