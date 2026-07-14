รัฐบาลเกาหลีเอาจริง! ลุย 4 โรงกลั่น-กลุ่มทุนพลังงาน ฉวยวิกฤตโกยกำไรจากปชช.

รัฐบาลเกาหลีใต้เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หลังอัยการกรุงโซลเข้าตรวจค้นโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ SK Energy, GS Caltex, S-Oil และ HD Hyundai Oilbank รวมถึงสมาคมปิโตรเลียมเกาหลี จากข้อสงสัยว่าอาจมีการประสานงานกำหนดราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันในช่วงที่ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเอกสาร การกำหนดราคา ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร และพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อหาว่ามีการตกลงร่วมกันในการกำหนดช่วงเวลาและขนาดของการปรับขึ้นราคาหรือไม่
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 อัยการกรุงโซลเปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้น โดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำหนดราคาของ HD Hyundai Oilbank และ SK Energy มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์น้ำมัน ขณะที่ GS Caltex และ S-Oil ถูกระบุว่ามีพฤติกรรมปรับราคาตามผู้นำตลาด จนอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
นอกจากการสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้ยังเตรียมพิจารณาดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกเงินคืน หากพบว่ารัฐได้รับความเสียหายจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงาน
ขณะเดียวกัน ทางการเกาหลีใต้ยังขยายผลตรวจสอบไปยังสถานีบริการน้ำมันหลายแห่ง หลังพบข้อสงสัยว่าอาจมีการตกลงกำหนดราคาขายร่วมกัน พร้อมประกาศดำเนินการกับผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสแสวงหากำไรโดยไม่เป็นธรรมจากสถานการณ์วิกฤต
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นผลจากการสอบสวนของฝ่ายอัยการเกาหลีใต้ และคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล โดยยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบริษัทหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหามีความผิดตามกฎหมาย
#News1 รายงาน