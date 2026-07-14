โรงเบียร์หรือผับ? เขตแจงมีใบอนุญาต...แต่ใช่ประเภทที่กฎหมายกำหนดหรือไม่?

กรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว นอกจากประเด็นสาเหตุของเพลิงไหม้แล้ว ยังมีอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือ เรื่องประเภทของใบอนุญาตที่ใช้ประกอบกิจการ
นายอนุรัตน์ เครือชะเอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สถานประกอบการแห่งนี้มีใบอนุญาตถูกต้อง 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร ใบอนุญาตแสดงดนตรี และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตตามมาว่า หากสถานที่ดังกล่าวประกอบกิจการในลักษณะเป็น "ผับ" หรือ "สถานบริการ" ตามที่ประชาชนเข้าใจ ใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวเพียงพอต่อการประกอบกิจการหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการเพิ่มเติม
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นคำถามที่หลายฝ่ายรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า สถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตในฐานะร้านอาหารที่มีดนตรี หรือได้รับอนุญาตในฐานะสถานบริการตามกฎหมายด้วยหรือไม่
ขณะที่ในวันนี้ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว กรุงเทพมหานครจะเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อประเมินความปลอดภัยและพิจารณาว่าจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารหรือไม่
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องประเภทของใบอนุญาตยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่า สถานประกอบการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายหรือไม่
#News1 รายงาน