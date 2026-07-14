ความอยากขายต้องไหว้สวยแบบนี้! หนุ่มขายข้าวเกรียบไหว้สวยจนใจอ่อน

กลายเป็นคลิปที่สร้างรอยยิ้มให้กับโลกออนไลน์ เมื่อเพจ "บังดี" เผยเหตุการณ์ระหว่างขับรถผ่านสี่แยก แล้วพบหนุ่มขายข้าวเกรียบเดินเข้ามายกมือไหว้อย่างสุภาพและนอบน้อม จนเจ้าของเพจถึงกับเอ่ยปากว่า "ไหว้สวยขนาดนี้เลยเหรอ"
จากนั้นเจ้าของเพจก็อดใจไม่ไหว ตัดสินใจลดกระจกลงเพื่ออุดหนุน พร้อมพูดคุยกับหนุ่มขายข้าวเกรียบด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ก่อนบันทึกคลิปและนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก หลายคนชื่นชมความอ่อนน้อม สุภาพ และมารยาทของหนุ่มขายข้าวเกรียบ พร้อมระบุว่าเพียงแค่รอยยิ้มและการยกมือไหว้อย่างจริงใจ ก็ทำให้หลายคนพร้อมอุดหนุน
คลิปดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า ความสุภาพและการให้เกียรติผู้อื่น แม้จะเป็นเพียงการยกมือไหว้เล็ก ๆ ก็สามารถสร้างความประทับใจและกลายเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังตั้งใจทำมาหากินได้
#News1 รายงาน