หมอปลาไม่ทน! "มึงยังถอดบทเรียนไม่เสร็จเหรอ ไอ้สัxว์"
นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ "หมอปลา มือปราบสัมภเวสี" ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ก่อนวิจารณ์การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดุเดือด โดยตั้งคำถามว่า ทุกครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรม หน่วยงานรัฐมักออกมาระบุว่าจะ "ถอดบทเรียน" แต่เหตุลักษณะเดียวกันกลับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
หมอปลาระบุว่า หากเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการปล่อยปละละเลย หรือมีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เหตุสูญเสียเช่นนี้ก็อาจไม่เกิดขึ้น พร้อมวิจารณ์ว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การ "ถอดบทเรียน" แต่อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิด
นอกจากนี้ หมอปลายังตั้งข้อสังเกตถึงรายงานข่าวที่ระบุว่า ผู้ถือหุ้นของโรงเบียร์ดังกล่าวมีชื่อสอดคล้องกับผู้ประกอบการร้าน "ซาเล้ง" ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในจังหวัดยโสธรเมื่อปี 2562 พร้อมตั้งคำถามว่า หลังเหตุการณ์ครั้งนั้น หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตรวจสอบหรือใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังเพียงใด จึงยังเกิดเหตุร้ายในลักษณะใกล้เคียงกันขึ้นอีก
หมอปลายังกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการชี้แจงว่าสถานที่มีประตูหนีไฟ 4 จุด แต่มีรายงานว่าช่วงเกิดเหตุมีการเปิดใช้งานเพียงบางส่วน โดยตั้งคำถามว่า หากมีทางหนีไฟครบถ้วน เหตุใดจึงไม่เปิดใช้งานทุกจุดในช่วงเวลาที่ชีวิตของผู้คนกำลังตกอยู่ในอันตราย พร้อมย้ำว่า "ชีวิตคนสำคัญกว่าเงิน"
ทั้งนี้ ความเห็นของหมอปลาเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลและตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของเพลิงไหม้ การใช้ทางหนีไฟ การอนุญาตประกอบกิจการ และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการกฎหมาย
#News1 รายงาน