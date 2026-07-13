ระยองแสนเศร้า! พบกองภูเขาขยะเคมีกลางไร่สับปะรด ไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

เทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน กรณีพบการลักลอบนำกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมากองทิ้งในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ ริมถนนสายนิคมพัฒนา–ปลวกแดง
จากการตรวจสอบพบพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ กลางไร่สับปะรด มีกองกากของเสียและสารเคมีจำนวนมากถูกกองทิ้งอยู่ใกล้สระน้ำธรรมชาติ โดยน้ำภายในสระมีสภาพเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท พร้อมส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกระจายไปทั่วบริเวณ สร้างความกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ยังพบคนงานเฝ้าดูแลพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าเป็นจุดคัดแยกกากอุตสาหกรรมเพื่อรีไซเคิลที่อาจดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและข้อกำหนดของกฎหมาย จึงได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
นายรุ่งนิรันตร์ โหมดศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแม่น้ำคู้ เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งเหตุ เทศบาลได้บูรณาการร่วมกับอำเภอปลวกแดงเข้าตรวจสอบทันที พร้อมสั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเก็บตัวอย่างน้ำในสระส่งตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีและสารอันตราย
หากผลการตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งขนย้ายกากสารเคมีทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบอีกต่อไป
เครดิตภาพ/ข้อมูล : บิ๊กเกรียน
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