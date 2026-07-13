DSI ยื่นขอหมายจับ "ภาวุธ" รวมอยู่ใน 30 ราย คดี Forex

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหารวม 30 ราย ในคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยกล่าวหาว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและเห็นว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดี
รายชื่อผู้ที่ DSI ยื่นขอศาลออกหมายจับครั้งนี้ มีชื่อของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมอยู่ด้วย โดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหาหลายราย ทั้งบุคคลและนิติบุคคล ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในลักษณะชักชวนประชาชนร่วมลงทุนผ่านระบบซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
DSI ระบุว่า คดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก และมีมูลค่าความเสียหายเป็นวงกว้าง จึงได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งเอกสาร เส้นทางการเงิน และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การยื่นคำร้องขอออกหมายจับถือเป็นขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรม โดยจะต้องรอการพิจารณาของศาลว่าจะอนุมัติออกหมายจับหรือไม่ และผู้ที่มีรายชื่อในคำร้องยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
#News1 รายงาน