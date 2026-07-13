ใครว่าโรงเบียร์ไม่มีประกัน! มีตั้ง 40 ล้าน คุ้มครองทรัพย์สินในร้าน แต่ไม่รวมบุคคลภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยเบื้องต้น พบว่าสถานประกอบการได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) วงเงินคุ้มครองรวม 40 ล้านบาท
ตามข้อมูลของ คปภ. กรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงต่อเติมอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งถาวร เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินภายในร้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
อย่างไรก็ตาม คปภ. ระบุว่า กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินของสถานประกอบการ ไม่ได้ครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทายาทผู้เสียหาย ยังสามารถตรวจสอบสิทธิจากกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นที่ตนเองอาจมีอยู่ เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพ รวมถึงสามารถดำเนินการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ หากเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ขณะเดียวกัน เลขาธิการ คปภ. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิด้านประกันภัย และเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
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