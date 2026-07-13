ยิ่งขุดยิ่งชี้เป้า! มศว.ชี้ สถ.แทรกแซงผลสอบท้องถิ่น แต่มหาดไทยยังใช้ผลสอบบรรจุ

ความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง หลังคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง
นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดเผยว่า ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ยืนยันว่า ได้ส่งมอบกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คน พร้อมแฟลชไดรฟ์และข้อมูลต้นฉบับทั้งหมดให้สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไข
นอกจากนี้ ผู้แทน มศว. ยังชี้แจงต่อกรรมาธิการว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นผู้แทรกแซงกระบวนการพิจารณาผลสอบแข่งขัน อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดว่าบุคคลใดเป็นผู้สั่งการหรือเกี่ยวข้อง ผู้แทน มศว. ระบุว่า ได้ให้ข้อมูลไว้กับสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว และไม่สามารถเปิดเผยเพิ่มเติมได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวน
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยิ่งถูกตั้งคำถามมากขึ้น เนื่องจากแม้จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลสอบและมีการส่งพยานหลักฐานให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบแล้ว แต่กระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าใช้ผลสอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรอง เพื่อดำเนินการบรรจุบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้รอผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. และยังไม่มีข้อสรุปหรือคำวินิจฉัยว่ามีผู้กระทำความผิดหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง โดยคณะกรรมาธิการเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วน
รายงานโดย: #NEWS1