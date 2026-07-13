อึ้งโรงเบียร์เพลิงนรกจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร ลักลอบเปิดเป็นผับ
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จนเกิดกระแสตั้งคำถามถึงการขออนุญาตประกอบกิจการ ล่าสุด Riff x กระบอกเสียงประชาชน ได้เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็น โดยตั้งข้อสังเกตว่า โรงเบียร์ที่เกิดเหตุจดทะเบียนเป็น "ร้านอาหาร" แต่มีลักษณะการดำเนินกิจการในรูปแบบ "ผับ" หรือสถานบันเทิง
ในคลิปดังกล่าว ระบุว่า การเปิดสถานบริการประเภทผับตามกฎหมายจะต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะ และเปิดได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นโซนนิ่งเท่านั้น พร้อมอ้างว่าการออกใบอนุญาตผับนอกโซนนิ่งแทบไม่มีมานานหลายปีแล้ว ขณะที่สถานประกอบการหลายแห่งใช้ใบอนุญาตร้านอาหาร แต่มีรูปแบบการให้บริการคล้ายสถานบันเทิง
ผู้โพสต์ยังระบุอีกว่า หลังเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ เชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐจะเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศ ทั้งเรื่องประเภทใบอนุญาต การใช้สถานที่ให้ตรงกับกิจการที่ได้รับอนุญาต รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตจากผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะใบอนุญาตของสถานประกอบการที่เกิดเหตุ และการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ยังต้องรอผลการตรวจสอบและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เครดิตข้อมูล: เพจ Riff x กระบอกเสียงประชาชน
รายงานโดย #NEWS1