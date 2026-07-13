วัชระจี้สรรพากร! ทวงยึดทรัพย์ "ทักษิณ" ปมภาษี 17,629 ล้าน

นายวัชระ เพชรทอง เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรเป็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายกรณีภาษีของนายทักษิณ ชินวัตร หลังจากเคยยื่นหนังสือมาแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้าตามที่ต้องการ
นายวัชระระบุว่า หนังสือฉบับล่าสุดลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยขอให้กรมสรรพากรดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายทักษิณ เพื่อบังคับชำระภาษี โดยอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ระบุยอดภาษี จำนวน 17,629 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
นอกจากนี้ นายวัชระยังตั้งคำถามถึงกรมสรรพากรว่า นายทักษิณได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2567 และ 2568 แล้วหรือไม่ โดยอ้างว่า นายทักษิณได้พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ก่อนจะเดินทางออกนอกประเทศ
นายวัชระกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันนายทักษิณเดินทางไปพำนักที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมเรียกร้องให้กรมสรรพากรเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และชี้แจงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าว
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากกรมสรรพากรต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว ขณะที่นายทักษิณยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นที่นายวัชระหยิบยกขึ้นมา
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