คืบหน้าไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว 10 ราย พฐ.ลงพื้นที่ตรวจซ้ำ
อ่านต่อ : เหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 27 ราย แบ่งเป็น ชาย 9 ราย และหญิง 18 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตได้แล้ว 10 ราย ประกอบด้วย
1. นางสาวณหทัย สัจจรเลิศ
2. นายอภินันท์ เพ็งศรี
3. นายพิษณุ แตงโสภา
4. นางสาวนิภาพร แจ่มแจ้ง
5. นายท็อป สโรบล
6. นางสาวอภิญญา สุขทองลา
7. นาย Phonepaseut Pounqppany (สัญชาติลาว)
8. นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
9. นายสุวิชชา ศิริลิลุง
10. นางสาวกนกทิพย์ ศรีสุข
ส่วนผู้เสียชีวิตรายอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยจะมีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมเมื่อสามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างเป็นทางการ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและหาสาเหตุของเพลิงไหม้
ทั้งนี้มีรายงานว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุ โดยขณะนี้ยังคงมีสื่อมวลชนจำนวนมากปักหลักติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต หรือผลการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ จะการรายงานให้ทราบต่อไป