STRONG ร้องสอบ! อ้างหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค ร่ำรวยผิดปกติ ซุกเงิน 70 ล้าน

เพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลร้องเรียนกล่าวอ้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ นายเกรียงศักดิ์ นามยา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งใน อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยอ้างว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการมาเป็นเวลานาน
ในโพสต์ระบุว่า ผู้ถูกร้องเรียนถูกกล่าวอ้างว่ามีเงินสดกว่า 70 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านของพี่เขย โดยซ่อนไว้หลังตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน พร้อมมีทองคำเกือบ 50 บาท รวมถึงระบุว่ามีบ้านพักมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย และมีการรับโอนเงินผ่านบัญชีที่ใช้เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
นอกจากนี้ เพจยังอ้างว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับหลายจังหวัด ได้แก่ เลย อุดรธานี ขอนแก่น อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย และตาก พร้อมเผยพิกัดสถานที่ที่อ้างว่าเป็นบ้านพักและจุดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ระบุว่า ได้แจ้งข้อมูลไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช., ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็น ข้อกล่าวหาจากผู้ร้องเรียน ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐ และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา โดยข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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