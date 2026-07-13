เฟะอีก! ปลัดอำเภอเจาะไอร้องแฉเอง โกงสอบนายอำเภอก็มี สลับกระดาษคำตอบ ปลอมลายเซ็น แก้คะแนน

เพจ "ชมรมแพทย์ชนบท" โพสต์ข้อความเปิดเผยกรณีที่อ้างว่า ปลัดอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นำหลักฐานออกมาเปิดโปงการทุจริตในการสอบคัดเลือกนายอำเภอ โดยระบุว่าพบพฤติการณ์สลับกระดาษคำตอบ ปลอมลายเซ็น และแก้ไขคะแนนสอบ จนทำให้ผู้สอบบางรายจากที่ควรสอบผ่านกลับกลายเป็นสอบตก
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่า ผู้ร้องเรียนได้นำพยานหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวกลับถูกยุติ โดยมีการอ้างว่าไม่สามารถเอาผิดผู้ใดได้ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกระบวนการตรวจสอบเป็นวงกว้าง
โพสต์ดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตว่า หากข้อกล่าวหาเป็นความจริง ย่อมสะท้อนปัญหาความโปร่งใสในการสอบคัดเลือกข้าราชการ และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นการอ้างอิงจากโพสต์ของเพจ "ชมรมแพทย์ชนบท" ซึ่งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกพาดพิงต่อประเด็นดังกล่าว
#News1 รายงาน