ยอมใจนาง! ทุ่มสุดตัว Present ให้ท้องถิ่นเห็นความยากลำบากของชุมชน

เพจ Pawn Review โพสต์ภาพหญิงสาวลงไปนอนกลางถนนดินแดงที่เต็มไปด้วยโคลนและหลุมบ่อ พร้อมระบุว่าเป็นถนนทางเข้าบ้านท่างาม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบลำน้ำยัง เชื่อมต่อกับบ้านหนองผักตบ ตำบลเหล่าน้อย
ในโพสต์ระบุว่า ถนนสายดังกล่าวทำหน้าที่เสมือนคันกั้นลำน้ำยัง เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน สภาพถนนกลับเต็มไปด้วยโคลนและลื่น ส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งเสื้อผ้ามักเปรอะเปื้อนโคลน ขณะที่ชาวบ้านบางรายประสบอุบัติเหตุรถล้ม เนื่องจากพื้นถนนลื่นและขับผ่านได้ยาก
เจ้าของโพสต์ยังระบุว่า การลงไปนอนกลางถนนครั้งนี้ เป็นการสื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
#News1 รายงาน