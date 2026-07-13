วีระฟันธง! แค่อธิบดีไม่กล้าทำลำพัง ปมโกงสอบ 4.5 พันล้าน ชี้ "อนุทิน" อาจเข้าข่าย ม.157

จากรายการ Off The Record ทางช่อง PPTV ซึ่งสัมภาษณ์ นายวีระ สมความคิด ถึงกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตโครงการสอบบรรจุข้าราชการที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท โดยนายวีระตั้งข้อสังเกตว่า การทุจริตในระดับดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของอธิบดีเพียงคนเดียว พร้อมตั้งคำถามว่า ผู้บังคับบัญชาระดับนโยบายจะไม่รับรู้เรื่องดังกล่าวได้อย่างไร
นายวีระกล่าวว่า หากผู้มีอำนาจกำกับดูแลรับรู้ถึงการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ดำเนินการตรวจสอบหรือยับยั้ง ทั้งที่มีอำนาจหน้าที่ อาจเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยยกกรณีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า รัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด
นอกจากนี้ นายวีระยังระบุว่า ในระบบบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการเมื่อพบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ พร้อมตั้งคำถามว่า หากการทุจริตมีมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านบาท และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งจำนวนหลายพันอัตรา จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ฝ่ายการเมืองจะไม่รับรู้
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของ นายวีระ สมความคิด ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ Off The Record ทางช่อง PPTV ขณะที่ข้อเท็จจริงและความรับผิดทางกฎหมายยังต้องรอผลการสอบสวนและการวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
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