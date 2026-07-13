รู้ยัง? ญาติเมียเก่า "อนุทิน" ขึ้นแท่นปลัดยุติธรรมคนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูล จากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม แทน นางพงษ์สวาท นีโรธิน ที่ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ส่งผลให้นางพงษ์สวาทตัดสินใจลาออกจากราชการ ทั้งที่เหลืออายุราชการอีกเพียง 1 ปี
การโยกย้ายครั้งนี้ถูกจับตาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากนางพงษ์สวาทเคยมีบทบาทในฐานะกรรมการคดีพิเศษ และเคยแสดงความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือคดีฮั้ว สว. ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูล เคยรับราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีบทบาทในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงาน ป.ป.ส. และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เพียง 8 เดือน ก่อนจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม
อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือ นายปิยะศิริมีความเป็นญาติทางสายตระกูลกับ อดีตภรรยาคนแรกของนายอนุทิน ชาญวีรกูล แม้จะไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา แต่เป็นเครือญาติในตระกูลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการแต่งตั้งในครั้งนี้
ทั้งนี้ การแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมครั้งล่าสุด ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามอง ทั้งในมิติของการบริหารราชการและผลกระทบต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานสำคัญหลายแห่ง
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