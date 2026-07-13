คดีฮั้ว สว. เข้มข้น! กมธ.เผยพยานกลับใจจำนวนมาก ชี้ผู้ร่วมกระทำผิดอาจเกิน 10,000 คน

เพจ "ที' ลมฟ้าอากาศ" โพสต์ข้อความเปิดเผยความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือคดี "ฮั้ว สว." โดยอ้างว่า คณะกรรมาธิการที่ติดตามตรวจสอบคดีได้รับข้อมูลจากพยานที่กลับใจเป็นจำนวนมาก พร้อมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน และข้อมูลที่อ้างว่าแสดงให้เห็นรูปแบบการดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ไปจนถึงการจัดทำโพยลงคะแนน
โพสต์ดังกล่าวยังอ้างว่า จากข้อมูลที่คณะกรรมาธิการรวบรวมได้ มีผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมากกว่า 10,000 คน ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่ระหว่างพิจารณาพยานหลักฐาน เพื่อวินิจฉัยว่าจะส่งคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่ โดยมีกำหนดกรอบเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้
นอกจากนี้ โพสต์ยังระบุว่า มีข้อสังเกตจากประชาชนเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่อ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงบุคคลหลายฝ่าย รวมถึงมีการกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บางรายของ กกต. อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ และยังไม่มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาล
#News1 รายงาน