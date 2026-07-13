น่าเอ็นดู! บิ๊กดุลย์เผย iPad ตกใส่เท้า เลยต้องถาม AI ว่าปฐมพยาบาลยังไง

พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน HOPE SPACE AI Summit 2026 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเล่าว่า ก่อนเดินทางมาร่วมงาน ได้เกิดอุบัติเหตุ iPad หล่นใส่เท้าจนได้รับบาดเจ็บ จึงทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สอบถามวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
พลโท อดุลย์ ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ แต่สามารถเป็นผู้ช่วยในชีวิตประจำวันของประชาชนได้ หากใช้งานอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน
ในการปาฐกถา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ AI มีบทบาทในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ เศรษฐกิจ การทำงาน และการบริหารภาครัฐ ทำให้ความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้หมายถึงเพียงกำลังทางทหาร แต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ยังเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระยะยาว
พลโท อดุลย์ ยังกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมของทหารผ่านศึกในงาน พร้อมย้ำว่า AI ควรเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือทหารผ่านศึก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวัน
พร้อมย้ำทิ้งท้ายว่า การพัฒนา AI ต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
#NEWS1 รายงาน
เครดิตข้อมูล : วาสนา นาน่วม