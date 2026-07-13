ปชน.เกิดไอเดีย มีเมนส์ลาได้ แฟนป่วยลาได้ บริษัทผวา ซ้ำเติมวิกฤตหรือไม่

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการแรงงาน หลังพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอีกครั้ง โดยเสนอเพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหญิงสามารถลาหยุดเมื่อมีอาการปวดประจำเดือนได้ พร้อมทั้งเสนอให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อไปดูแลบุคคลอันเป็นที่รักเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงปรับปรุงสิทธิแรงงานในหลายด้าน
ข้อเสนอดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากแรงงานจำนวนไม่น้อย โดยมองว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และสะท้อนความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพของผู้หญิง รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถดูแลคนใกล้ชิดในช่วงเวลาจำเป็นได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งกลับเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่กังวลว่า หากมีการเพิ่มวันลาหลายประเภทโดยไม่มีมาตรการรองรับ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน การวางแผนกำลังคน ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบุคลากรจำกัด
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้สิทธิลาเพื่อดูแล "บุคคลอันเป็นที่รัก" ว่าควรกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการตีความและการใช้สิทธิที่อาจแตกต่างกันในแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งอาจกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในอนาคต
ขณะที่นักวิชาการด้านแรงงานมองว่า การยกระดับสิทธิแรงงานถือเป็นแนวทางที่ควรสนับสนุน แต่การออกกฎหมายจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองลูกจ้างกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง เพราะหากภาระต้นทุนสูงเกินไป ก็อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การลงทุน และเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกัน
ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และยังต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนก่อนจะมีผลบังคับใช้ จึงเป็นอีกประเด็นที่สังคมกำลังจับตาว่า สุดท้ายแล้วกฎหมายจะออกมาในรูปแบบใด และจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของแรงงานกับความอยู่รอดของภาคธุรกิจได้หรือไม่
#NEWS1 รายงาน