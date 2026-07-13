อึ้ง! รบ.แก้วิกฤตการคลังด้วยเออร์ลีข้าราชการ แต่เดินหน้า Mega Project เต็มแผ่นดิน

📌12.0ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐบาลยอมรับว่า ภาระรายจ่ายประจำของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนต้องเร่งหามาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย หนึ่งในแนวทางที่กำลังถูกผลักดันคือ โครงการเออร์ลีรีไทร์ (Early Retirement) เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการสมัครใจออกจากราชการก่อนกำหนด พร้อมจ่ายเงินชดเชย เพื่อลดจำนวนกำลังคนและภาระงบประมาณในระยะยาว
นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาการปรับรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ การทบทวนหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อน รวมถึงการควบคุมรายจ่ายประจำของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามลดภาระด้านการคลังของประเทศ
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดคำถามจากหลายฝ่ายว่า หากรัฐบาลเห็นว่าฐานะการคลังอยู่ในภาวะตึงตัว เหตุใดจึงยังคงเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) หลายโครงการพร้อมกัน ซึ่งล้วนใช้งบประมาณหรือภาระผูกพันจำนวนมหาศาล
จากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจำ โดยเฉพาะเงินเดือน ค่าตอบแทน บำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ มีมูลค่ารวมกว่า 1.42 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 37.9% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด ส่งผลให้พื้นที่สำหรับงบลงทุนและการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น
นักวิชาการด้านการคลังจำนวนหนึ่งมองว่า การควบคุมรายจ่ายประจำเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ในขณะเดียวกัน การใช้งบประมาณกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ก็ควรถูกประเมินถึงความคุ้มค่า ความจำเป็น และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด
คำถามที่สังคมกำลังจับตาคือ การปรับลดกำลังคนภาครัฐและการทบทวนสวัสดิการ จะเป็นแนวทางที่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาการคลังของประเทศ หรือรัฐบาลควรทบทวนลำดับความสำคัญของโครงการใช้งบประมาณขนาดใหญ่ควบคู่กันไปด้วย
ประเด็นดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของข้าราชการเท่านั้น แต่เป็นคำถามถึงทิศทางการบริหารงบประมาณของประเทศ ว่าจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการรักษาวินัยการคลัง การลงทุนเพื่ออนาคต และการดูแลบุคลากรภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการให้บริการประชาชนได้อย่างไร
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