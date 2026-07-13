โป๊ะแล้ว! มศว. แจง กมธ.ป.ป.ช. ปมผลสอบท้องถิ่น ชี้ถูก สถ. แทรกแซง

ความคืบหน้ากรณีตรวจสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 มีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นในการประชุม คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร
นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดเผยภายหลังการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงว่า ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้ยืนยันว่า พยานหลักฐานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คน แฟลชไดรฟ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งมอบให้ สำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว. ยังยืนยันว่า ข้อมูลที่ส่งให้ ป.ป.ช. เป็นข้อมูลต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไข และเมื่อกรรมาธิการสอบถามว่า ผู้ใดเป็นผู้แทรกแซงการพิจารณาผลสอบ ผู้แทน มศว. ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นผู้แทรกแซงในการพิจารณาผลการสอบแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมาธิการสอบถามถึงรายละเอียดว่าบุคคลใดเป็นผู้สั่งการหรือผู้แทรกแซง ผู้แทน มศว. ระบุว่า ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับ สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว และไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เนื่องจากอยู่ในกระบวนการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจ
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานของ สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปหรือคำวินิจฉัยว่ามีผู้กระทำความผิดหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง โดยคาดว่าคณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วน
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