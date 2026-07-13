กรณ์ ฟันธงประเทศไทยอยู่ในยุค "หาเช้าไม่พอกินค่ำ"

กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์การคลังของประเทศไทย โดยระบุว่า ปัจจุบันฐานะการเงินของภาครัฐอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง พร้อมเปรียบเทียบว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค "หาเช้าไม่พอกินค่ำ" หลังรายได้ของรัฐบาลแทบทั้งหมดถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ จนแทบไม่เหลืองบประมาณสำหรับการลงทุน
กรณ์กล่าวว่า งบประมาณปี 2570 มีรายได้ของรัฐบาลประมาณ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับภาระค่าใช้จ่ายประจำทั้งหมด ส่งผลให้เม็ดเงินสำหรับการลงทุนต้องพึ่งพาการกู้เงินเกือบทั้งหมด
เขาระบุว่า การลงทุนด้วยเงินกู้ไม่ใช่เรื่องผิด หากเป็นโครงการที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะรองรับภาระหนี้ในอนาคต แต่หากเป็นการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในมาตรการที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในระยะยาว ประเทศก็จะต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้สร้างรายได้กลับคืนมา
นอกจากนี้ กรณ์ยังแสดงความกังวลต่อการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน โดยเห็นว่าควรใช้เฉพาะในกรณีจำเป็นอย่างแท้จริง เนื่องจากการใช้เงินผ่าน พ.ร.ก. มีขั้นตอนที่แตกต่างจากการใช้งบประมาณปกติ และเป็นประเด็นที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาวินัยการคลังของประเทศ
อดีตรัฐมนตรีคลังยังกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาการคลังคือ การควบคุมรายจ่ายควบคู่กับการเพิ่มรายได้ของรัฐ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของไทยลดลงต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้ภาษีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลงจากประมาณ 17% เมื่อราว 10 ปีก่อน เหลือคาดการณ์ต่ำกว่า 15% ในปี 2570 ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายด้านรายได้ของภาครัฐในระยะยาว
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบายของนายกรณ์ จาติกวณิช ต่อสถานการณ์การคลังของประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาวินัยการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของภาครัฐ
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