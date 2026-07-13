ดร.มัลลิกาฟาดเดือด! จี้ "ชัชชาติ" อยู่มา 4 ปี ทำไมยังปล่อยผับบาร์ไร้ทางหนีไฟ ซ้ำรอยซานติก้า

ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านจตุจักร โดยตั้งคำถามถึงการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำ หลังประเทศไทยเคยเผชิญโศกนาฏกรรมไฟไหม้ซานติก้าผับมาแล้ว
ดร.มัลลิกา กล่าวว่า สถานบันเทิง ร้านอาหาร และผับบาร์ทุกแห่ง ควรได้รับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งประตูเข้า-ออก ประตูหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง โดยตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงยังพบสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด ทั้งที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังอ้างถึงข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งระบุผ่านการไลฟ์สดว่า สถานที่เกิดเหตุมีทางเข้าและทางออกหลักเพียงไม่กี่จุด จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่สามารถหนีออกมาได้ทันท่วงที พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงทั่วกรุงเทพฯ อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของ ดร.มัลลิกา ต่อเหตุการณ์และการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผลการตรวจสอบสาเหตุและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ ยังต้องรอข้อสรุปจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
#News1 รายงาน