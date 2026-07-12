xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

ด่วน! เพจดังสุรินทร์แจ้งชัด "ขณะนี้ด่านช่องจอมยังปิดสนิท"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ "ชุมชนคนสุรินทร์" โพสต์ข้อความยืนยันว่า "ด่านช่องจอม ตอนนี้ยังปิดสนิท! อย่าพากันสร้างกระแสหลายสื่อ" พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และรอประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์
การโพสต์ดังกล่าวมีขึ้น หลังเกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านพรมแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ประชาชนจำนวนมากติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เพจชุมชนคนสุรินทร์เผยแพร่ ระบุว่า ขณะนี้ด่านช่องจอมยังไม่มีการเปิดให้บริการตามปกติ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพราะอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ จะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

#NEWS1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : เพจชุมชนคนสุรินทร์