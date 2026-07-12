สนธิเดือด! เตือนพรรคสีน้ำเงิน หากยังทำแบบนี้ "จะไม่มีแผ่นดินอยู่"

กลายเป็นอีกประเด็นร้อนทางการเมือง เมื่อ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวในรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลและพรรคการเมืองที่ถูกมองว่าเป็น "พรรคสีน้ำเงิน" พร้อมเตือนว่าหากยังดำเนินการในลักษณะเดิมต่อไป อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคม
คุณสนธิวิจารณ์หลายประเด็น ทั้งการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ การแก้ไขกฎหมาย การตรวจสอบคดีทางการเมือง รวมถึงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ โดยตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการยุติธรรมและหลักนิติรัฐกำลังถูกตั้งคำถามจากสังคม พร้อมอ้างถึงกรณีคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
นอกจากนี้ คุณสนธิยังกล่าวถึงกรณีการปรับลดราคาน้ำมัน โดยแสดงความเห็นว่าการนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้ไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง พร้อมวิจารณ์ว่ารัฐบาลควรดำเนินนโยบายที่สามารถลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
ช่วงท้ายของรายการ คุณสนธิกล่าวเตือนว่า หากผู้มีอำนาจยังคงบริหารประเทศในแนวทางเดิม โดยไม่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน และปล่อยให้ความไม่เป็นธรรมสะสมต่อไป ความไม่พอใจของสังคมอาจทวีความรุนแรง จนถึงขั้นกล่าวว่า "จะไม่มีแผ่นดินอยู่" ซึ่งเป็นการแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ที่นำเสนอผ่านรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" ขณะที่ประเด็นต่าง ๆ ที่มีการกล่าวถึงยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบและการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
#NEWS1 รายงาน