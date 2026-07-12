ทนายอั๋นทำ ป.ป.ช. สะเทือน! จี้คดีฮั้ว สว. อย่าปัดจบ ลั่น ม.157 ทำ ป.ป.ช. ติดคุกมาแล้ว

กลายเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจ เมื่อ ทนายอั๋น ออกมาไลฟ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา และขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ใช่ยุติการดำเนินคดีเพียงบางส่วน
ทนายอั๋นระบุว่า หากคดีดำเนินไปเพียงกับบุคคลจำนวนหนึ่ง โดยไม่สาวถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญหรือผู้บงการเบื้องหลัง อาจทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยต่อกระบวนการตรวจสอบ พร้อมย้ำว่า คดีลักษณะนี้ไม่ควรถูก "ปัดจบ" โดยเร็ว หากยังมีพยานหลักฐานที่สามารถขยายผลต่อได้
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยอ้างถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นความผิดฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พร้อมยกตัวอย่างว่า ในอดีตก็เคยมีกรรมการ ป.ป.ช. ถูกดำเนินคดีและได้รับโทษตามกฎหมายมาแล้ว เพื่อย้ำว่าไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย
ทนายอั๋นยังเรียกร้องให้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีใน "ล็อตต่อไป" โดยเห็นว่าควรมีการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หากมีพยานหลักฐานเพียงพอ พร้อมย้ำว่าประชาชนกำลังจับตาว่า ป.ป.ช. จะดำเนินการอย่างรอบด้านและเป็นธรรมเพียงใด
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของ ทนายอั๋น ผ่านการไลฟ์สด ขณะที่การดำเนินคดีฮั้วเลือก สว. ยังอยู่ในกระบวนการของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย และผู้ที่ถูกกล่าวถึงทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
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