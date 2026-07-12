ลุงอินฟลูเดือด! แฉปัญหาโรงงานเถื่อน ข้าราชการทำได้แค่ติดป้าย

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เมื่อ คุณ Chalee Fakchueak ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับการก่อสร้างอาคารและโรงงานที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย โดยตั้งคำถามว่าหลังจากหน่วยงานรัฐนำป้ายคำสั่งระงับการก่อสร้างไปติดไว้แล้ว เหตุใดผู้ก่อสร้างจึงยังสามารถเดินหน้าก่อสร้างต่อได้จนแล้วเสร็จ
คุณ Chalee Fakchueak ระบุว่า ปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแห่งเดียว แต่พบเห็นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างแล้ว แต่ผู้ประกอบการยังคงดำเนินงานต่อ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมาตรการของรัฐทำได้เพียงการติดป้ายประกาศ โดยไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ก็อาจไม่สามารถยับยั้งการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้
นอกจากนี้ คุณ Chalee Fakchueak ยังยกตัวอย่างกรณีการปรับพื้นที่บนภูเขาในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการร้องเรียนว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน พร้อมตั้งคำถามว่าหลังมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เหตุใดการดำเนินการจึงยังคงเกิดขึ้นได้ และเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มากกว่าการออกคำสั่งหรือปิดประกาศเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของ คุณ Chalee Fakchueak ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินคดี การตรวจสอบพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละกรณี ยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและชี้แจงต่อสาธารณะ
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