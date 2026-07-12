อึ้ง! บุกคลังอาหารหรู ยึดของเถื่อนกว่า 15,000 รายการ มูลค่า 3.5 ล้าน พบของหมดอายุปะปน เตรียมส่งลูกค้าทั่วประเทศ

ศุลกากรช่องจอมเปิดปฏิบัติการ “อวสานอาหารหรู” เข้าตรวจค้นคลังค้าส่งอาหารนำเข้ารายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา หลังสืบสวนพบความผิดปกติในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ก่อนตรวจยึดสินค้าได้กว่า 15,000 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 3.5 ล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่า สินค้าบางส่วนเป็นการลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ไม่มีเครื่องหมายรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และยังพบสินค้าบางรายการหมดอายุปะปนอยู่ในคลัง โดยขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น พบว่ามีการแพ็กสินค้ารอจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ
นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมศุลกากร ที่ให้เข้มงวดในการปราบปรามสินค้าเถื่อน โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
เบื้องต้น เจ้าของกิจการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ พร้อมชี้แจงว่า รับสินค้าต่อมาจากผู้จำหน่ายอีกทอดหนึ่ง และไม่ทราบว่าสินค้าบางส่วนไม่มีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ผ่านพิธีการศุลกากร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ย้ำว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดได้
ศุลกากรช่องจอมยืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าเถื่อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสกัดการกระจายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วประเทศ
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