จับตาขบวนรถไฟเขมร! หลุดภาพอาวุธในตู้คอนเทนเนอร์จากสีหนุวิลล์

โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นอาวุธภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งกำลังลำเลียงด้วยขบวนรถไฟจากท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา มุ่งหน้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจด้านความมั่นคงในภูมิภาค
ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของฝั่งกัมพูชา โดยระบุว่าเป็นปืนใหญ่ลากจูงแบบ D-30 ขนาด 122 มิลลิเมตร จำนวน 68 กระบอก พร้อมข้อความขอบคุณจีนในฐานะ "พี่ชาย" ที่สนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพกัมพูชา
ก่อนหน้านี้ เคยมีกระแสข่าวเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกลำเลียงผ่านระบบรางจากท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเคยชี้แจงว่าไม่ใช่อาวุธหรือกระสุน แต่ภาพที่ถูกเผยแพร่ล่าสุดทำให้เกิดข้อสังเกตและการตั้งคำถามในโลกออนไลน์ว่า สิ่งที่อยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์อาจเป็นยุทโธปกรณ์ทางทหารตามที่มีการกล่าวอ้าง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานอิสระหรือแหล่งข้อมูลทางการ ว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพล่าสุด และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาวุธในภาพเป็นไปตามรายละเอียดที่มีการระบุไว้จริง จึงยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่า หากกัมพูชาได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นปัจจัยที่ไทยควรติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนต่อไป
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Army Armed Forces
#NEWS1 รายงาน