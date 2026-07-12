ไม่ใช่ AI! ทหารเขมรโชว์ฝึก Robot Dog ติดอาวุธ "วาสนา" จี้ไทยเตรียมรับมือ
หุ่นยนต์สุนัขทางทหาร หรือ Robot Dog กำลังกลายเป็นยุทโธปกรณ์ที่หลายประเทศเริ่มนำมาใช้ในภารกิจลาดตระเวน สนับสนุนการรบ และลดความเสี่ยงของกำลังพล ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพและคลิปการฝึกของทหารกัมพูชาร่วมกับ Robot Dog ติดอุปกรณ์และอาวุธ ระหว่างการฝึกร่วมกับกองทัพจีน สร้างความสนใจในแวดวงความมั่นคงของภูมิภาค
วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร เปิดเผยว่า มีรายงานว่าจีนได้นำ Robot Dog มาใช้ในการฝึกร่วมกับกัมพูชา และมีการฝึกให้กำลังพลกัมพูชาเรียนรู้การบังคับใช้งานในสนามฝึกจริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากกัมพูชาพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางทหารอย่างต่อเนื่อง กองทัพไทยก็ควรติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับยุทโธปกรณ์รูปแบบใหม่เช่นกัน
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่ากัมพูชาได้นำ Robot Dog เข้าประจำการในหน่วยรบหรือใช้ปฏิบัติภารกิจจริง แต่การฝึกใช้งานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในภารกิจทางทหารมากขึ้น
สำหรับประเทศไทย แม้ที่ผ่านมา Robot Dog จะเคยถูกนำมาจัดแสดงและสาธิตศักยภาพจากภาคเอกชนในงานด้านความมั่นคงหลายครั้ง แต่ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ากองทัพไทยได้จัดหาเข้าประจำการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่า หุ่นยนต์ภาคพื้นกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามยุคใหม่ ทั้งในภารกิจลาดตระเวน ตรวจการณ์ เก็บข้อมูลข่าวกรอง และสนับสนุนการปฏิบัติการ ทำให้กองทัพทั่วโลกต่างเร่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณข้อมูลจาก วาสนา นาน่วม
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