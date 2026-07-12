"วิรุตม์" หนุนหมอวรงค์ ชงยุบตำรวจภาค-บช.น. ให้ผู้ว่าฯ บัญชาการ

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตนายตำรวจ และเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนข้อเสนอของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ที่เสนอให้ปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยุบกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคและกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมโอนอำนาจการบังคับบัญชาตำรวจในพื้นที่ไปขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ
พ.ต.อ.วิรุตม์ ระบุว่า ปัญหาสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่โครงสร้างการบริหารที่รวมศูนย์อำนาจไว้ส่วนกลาง หลังจากแยกกรมตำรวจออกจากกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำให้ขาดกลไกการกำกับดูแลจากภายนอกอย่างแท้จริง แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารราชการในพื้นที่ ก็ไม่สามารถกำกับการทำงานของตำรวจได้
อดีตนายตำรวจผู้นี้ยังเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ยังไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนไม่สามารถตอบโจทย์การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้
นอกจากนี้ ยังวิจารณ์โครงสร้างการบังคับบัญชาของตำรวจที่ใช้รูปแบบคล้ายหน่วยทหารว่า ไม่สอดคล้องกับภารกิจของตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม เพราะในหลายกรณี ตำรวจชั้นผู้น้อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ หากไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือในบางกรณีกลับถูกสั่งไม่ให้ดำเนินการ
พ.ต.อ.วิรุตม์ มองว่า หากมีการกระจายอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามากำกับดูแลตำรวจในพื้นที่มากขึ้น จะทำให้เกิดระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งกว่าเดิม และช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการปฏิรูปองค์กรตำรวจไทย
ข้อมูล : พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
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