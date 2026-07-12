ด่วน! วินฉายา "บอม ห้วยขวาง" ซุกยาในถังน้ำมัน ตระเวนส่งลูกค้าทั่วกรุง

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สน.ห้วยขวาง จับกุม นายสมภพ หรือ "บอม ห้วยขวาง" อายุ 34 ปี วินจักรยานยนต์รับจ้าง หลังพบพฤติกรรมน่าสงสัยขณะขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ลีด 125 สีขาว สวมเสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างหมายเลข 34 ของวินซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24 เขตห้วยขวาง ก่อนแสดงอาการมีพิรุธเมื่อพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงถูกเรียกตรวจค้น
จากการตรวจค้นเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหา แต่ระหว่างตรวจสอบรถอย่างละเอียด ตำรวจสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณช่องเติมน้ำมัน จึงเปิดตรวจสอบก่อนพบช่องลับที่ดัดแปลงไว้สำหรับซุกซ่อนยาเสพติด ภายในพบยาไอซ์อีก 2 ถุง และยาบ้าจำนวน 63 เม็ด ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียน
จากการสอบสวนเบื้องต้น เชื่อว่าผู้ต้องหาใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นฉากบังหน้า พร้อมอาศัยช่องซ่อนภายในรถลำเลียงยาเสพติดส่งให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ระหว่างการเดินทาง
หลังควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ผลตรวจยืนยันพบสารเสพติด หรือมีผลเป็นบวก ก่อนแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ได้แก่ ยาบ้าและยาไอซ์ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่ระบาด รวมทั้งข้อหาเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติด
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย และเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อมูล : เพจตำรวจไทย
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