ชาวสวนทุเรียนสะดุ้ง! เริ่มแล้วทุเรียนจีนออกผลผลิตปีแรก รอเก็บเกี่ยวอีกกว่า 1.6 หมื่นไร่

จีนเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนที่ปลูกภายในประเทศเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยมีแหล่งปลูกหลักอยู่ที่มณฑลไห่หนาน ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาการผลิตทุเรียนภายในประเทศ หลังจากใช้เวลาวิจัยและทดลองปลูกมานานหลายปี
สำนักข่าว China News Service (CNS) และสื่อด้านการค้าผลไม้ Produce Report รายงานตรงกันว่า ปัจจุบันมณฑลไห่หนานมีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมประมาณ 40,000 หมู่ หรือคิดเป็นราว 16,700 ไร่ โดยในปีนี้สวนทุเรียนหลายแห่งเริ่มให้ผลผลิตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ขณะที่พื้นที่ปลูกที่เหลือจะทยอยเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวเมื่ออายุต้นถึงระยะให้ผลผลิต
แม้ผลผลิตทุเรียนของจีนในระยะแรกยังมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะจากประเทศไทย ซึ่งยังคงเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดเข้าสู่ตลาดจีน
นักวิเคราะห์ด้านการค้าผลไม้ระบุว่า ในระยะสั้น ไทยยังคงได้เปรียบทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของสายพันธุ์ เนื่องจากสวนทุเรียนในจีนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าต้นทุเรียนจะให้ผลผลิตเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม หากจีนสามารถเพิ่มผลผลิตจากสวนที่ปลูกไว้แล้วได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจส่งผลต่อโครงสร้างตลาดทุเรียนโลกและการแข่งขันด้านราคาในอนาคต
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก China News Service, Produce Report, Fruitnet และ Sixth Tone สอดคล้องกันว่า จีนสามารถปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จแล้ว และพื้นที่ปลูกในมณฑลไห่หนานที่มีอยู่กว่า 1.6 หมื่นไร่ จะทยอยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงต่อจากนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการและชาวสวนทุเรียนไทยควรติดตามอย่างใกล้ชิด
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