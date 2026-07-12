น่าประทับใจ! สนามบินภูเก็ตเปิดปฐมฤกษ์เที่ยวบินตรง "ภูเก็ต-เทลอาวีฟ" เชื่อมไทย-อิสราเอล ดันเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Arkia Israeli Airlines ในเส้นทางบินตรง ภูเก็ต (HKT) – เทลอาวีฟ (TLV) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีนายทวนชัย ตันสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับลูกเรือและผู้โดยสารอย่างอบอุ่น เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เดินทางที่เดินทางมายังประเทศไทยเป็นเที่ยวบินแรกของเส้นทางนี้
ท่าอากาศยานภูเก็ตระบุว่า การเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายการบินระหว่างประเทศ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศ เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิสราเอล ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้า และเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศทั่วโลก โดยการเพิ่มเส้นทางบินตรงครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดระยะเวลาการต่อเครื่อง และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจบริการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเชิงบวกของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวไทย ที่ยังคงเดินหน้าขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเสริมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค
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