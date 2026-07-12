มหาดไทยสะดุ้ง! สกัด "ลูกจีนดำปั้นไทยทิพย์" ส่งหนังสือด่วนถึง 878 อำเภอทั่วประเทศ ปรับเข้มมาตรการรับรองบุตร

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ออกหนังสือด่วนถึงนายทะเบียนทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ให้ยกระดับความเข้มงวดในการรับรองบุตร หลังพบขบวนการอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย ใช้คนไทยรับรองบุตรให้เด็กชาวต่างชาติ ทั้งที่ไม่ได้เป็นบิดาโดยสายเลือด หรือที่เจ้าหน้าที่เรียกว่า "พ่อทิพย์" หวั่นถูกนำไปใช้สร้างสถานะบุคคลและแสวงหาสิทธิโดยมิชอบ
หนังสือสั่งการกำชับให้นายทะเบียนทุกแห่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความถูกต้อง ไม่สามารถอาศัยเพียงเอกสารหรือการมอบอำนาจเหมือนที่ผ่านมา
การปรับมาตรการครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามเครือข่ายรับจ้างรับรองบุตร ซึ่งกรมการปกครองตรวจพบว่ามีการนำคนไทยมาสวมสิทธิเป็นบิดาของเด็กชาวต่างชาติ เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิด้านทะเบียนราษฎรและสิทธิอื่น ๆ ของประเทศไทยโดยมิชอบ เจ้าหน้าที่จึงเร่งอุดช่องโหว่ของระบบ พร้อมตรวจสอบย้อนหลังและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
กรมการปกครองย้ำว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ดำเนินการรับรองบุตรโดยสุจริต แต่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย และรักษาความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของประเทศ พร้อมกำชับให้นายทะเบียนทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
#News1 รายงาน