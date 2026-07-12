ภูเก็ตเดือดหน้าร้านหมูทอด! ลูกค้าท้วงเงินทอนไม่ครบ เจอแม่ค้าเมียนมาสวน "ฉันนี่แหละเจ้าของร้าน"

โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์โต้เถียงกันระหว่างลูกค้าชาวไทยกับแม่ค้าชาวเมียนมา ที่ร้านขายหมูทอดริมทางแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต โดยมีประเด็นอยู่ที่การทอนเงิน ซึ่งลูกค้าอ้างว่าได้รับเงินทอนไม่ครบ
ตามข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ ระบุว่า ลูกค้าได้ซื้อหมูทอดเป็นเงิน 60 บาท และชำระด้วยธนบัตร 100 บาท แต่ได้รับเงินทอนเพียง 20 บาท จึงได้ทักท้วงว่าควรได้รับเงินทอนอีก 20 บาท
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายแม่ค้าชาวเมียนมายืนยันว่าได้ทอนเงินครบแล้ว พร้อมตอบโต้ด้วยน้ำเสียงแข็ง ทำให้ลูกค้าขอพบเจ้าของร้านเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
แต่เหตุการณ์ยิ่งตึงเครียด เมื่อแม่ค้าตอบกลับทันทีว่า "ฉันนี่แหละเจ้าของร้าน" ก่อนเกิดการโต้เถียงกันต่อหน้าผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยคลิปดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นประเด็นที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายว่าการทอนเงินเกิดความผิดพลาดจริงหรือไม่ และยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
เหตุการณ์นี้ยังจุดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ ทั้งในประเด็นการให้บริการ การสื่อสารกับลูกค้า และการประกอบธุรกิจของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ก่อนสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ที่มา : Phuket Times (ภูเก็ตไทม์)
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