อึ้ง! 5 โรงพยาบาลเอกชนหรู เอี่ยวปั้นลูกจีนดำเป็นไทยทิพย์

ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการแจ้งเกิดเท็จ หลังพบความเชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ในพื้นที่สุขุมวิทและบางรัก โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองการเกิด ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ประกอบการแจ้งเกิดโดยมิชอบ
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการสืบสวนพบข้อมูลว่า มีการลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองบุตรล่วงหน้าในบางกรณี จึงต้องตรวจสอบว่าเป็นการกระทำของบุคคลใด และเป็นการกระทำเฉพาะบุคคลหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่
คดีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าจัดหาชายไทยมารับรองบุตรให้หญิงชาวต่างชาติ เพื่อนำไปแจ้งเกิดและขอสัญชาติไทยให้เด็กโดยมิชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางเอกสารอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง และยังไม่มีข้อสรุปว่าโรงพยาบาลหรือผู้บริหารของโรงพยาบาลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมการปกครอง และสำนักข่าวไทย
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