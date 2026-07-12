บรรลัยไหม! ผลสอบท้องถิ่น สอบได้เองเพียง 10% โกง 60% ใช้เส้น 30%

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น กำลังกลายเป็นประเด็นร้อน หลัง นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจ โดยระบุว่า จากข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ที่สอบได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเองมีเพียง 10% เท่านั้น
ขณะที่ 60% เป็นการซื้อขายหรือทุจริตในการสอบ และอีก 30% เป็นการใช้เส้นสายหรืออิทธิพล เพื่อให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
หากข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยัน ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทุจริตที่อาจฝังรากลึกในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะในระดับพื้นที่
นายสมชาย ระบุว่า ปัญหานี้ไม่ใช่เพียงการทุจริตในการสอบเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อหลักธรรมาภิบาล เพราะหากบุคลากรไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วยความรู้ความสามารถ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตก็อาจได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ภายหลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการสอบเข้ารับราชการของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข โกง 60% ใช้เส้น 30% และสอบได้เองเพียง 10% เป็นข้อมูลที่ นายสมชาย แสวงการ เปิดเผยจากการสอบสวนเบื้องต้น ซึ่งยังต้องรอผลการตรวจสอบและข้อสรุปจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
ข้อมูล : สมชาย แสวงการ
#NEWS1 รายงาน