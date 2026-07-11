จับตา! ฮั้ว สว.-เขากระโดง-โกงสอบท้องถิ่น จุดจบเดียวกัน

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ แสดงความคิดเห็นผ่านรายการ The Politics ข่าวบ้าน การเมือง โดยเปรียบเทียบคดีฮั้วเลือก สว. คดีที่ดินเขากระโดง และข้อกล่าวหาโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า คดีเหล่านี้อาจลงเอยในรูปแบบเดียวกัน คือมีผู้รับผิดเพียงบางส่วน ขณะที่ผู้ถูกตั้งข้อสงสัยระดับสูงอาจไม่ถูกดำเนินการอย่างถึงที่สุด
ศิโรตม์ระบุว่า แม้รัฐบาลจะเร่งเอาผิดผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อขายตำแหน่ง ทั้งการเพิกถอนผลสอบ การให้ออกจากราชการ และการพิจารณาเรียกคืนเงินเดือน แต่สิ่งที่สังคมจับตาคือ การดำเนินการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายหรือผู้มีบทบาทอยู่เบื้องหลัง ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะสะท้อนความจริงจังในการปราบปรามการทุจริต
พร้อมกันนี้ ยังเสนอว่า หากรัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่น ควรพิจารณาปรับย้ายผู้บริหารระดับสูงที่ถูกพาดพิงออกจากตำแหน่งชั่วคราวระหว่างการสอบสวน รวมถึงทบทวนบทบาทของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกตั้งข้อสังเกต เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและได้รับความเชื่อถือจากสังคม
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ผ่านรายการ The Politics ข่าวบ้าน การเมือง โดยคดีต่าง ๆ ที่กล่าวถึงยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
ที่มา : รายการ The Politics ข่าวบ้าน การเมือง
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