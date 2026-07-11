ใจหาย! ผู้เยาว์หลุดจากศูนย์มาไกล ครูทำไมไม่รู้?

โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ชวนใจหาย หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "บันทึก ความรู้สึก" โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. พบผู้เยาว์รายหนึ่งเดินหลุดออกมาจาก ศูนย์ปฐมวัยแห่งหนึ่ง เพียงลำพัง ก่อนรีบเข้าช่วยเหลือและพากลับไปส่งยังศูนย์อย่างปลอดภัย
ผู้โพสต์ระบุว่า โชคดีที่ผู้เยาว์ไม่หลงทางและไม่ได้รับอันตราย พร้อมฝากถึงครูและผู้ดูแลให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะการปิดประตูทางเข้า-ออกของศูนย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
จากคลิปจะเห็นว่าผู้ที่พบเหตุการณ์พยายามพูดคุยและปลอบขวัญผู้เยาว์ พร้อมแสดงความกังวลว่า หากไม่มีผู้พบเห็นทันเวลา ผู้เยาว์อาจเดินเข้าไปในพื้นที่เปลี่ยวหรือเส้นทางที่มีรถสัญจร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าประตูด้านหน้าของศูนย์เปิดทิ้งไว้ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เยาว์เดินออกมาโดยไม่มีผู้สังเกตเห็น
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยภายในศูนย์ปฐมวัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีก
เครดิต : เฟซบุ๊ก "บันทึก ความรู้สึก"
#News1 รายงาน