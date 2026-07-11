หมอวรงค์แฉ! สถ.มีไฟล์คะแนนจริง ทำไมไม่ประกาศ?

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี แสดงความคิดเห็นถึงกรณีการตรวจสอบข้อกล่าวหาทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จึงยังคงประกาศผลสอบจากชุดข้อมูลเดิม ทั้งที่อ้างว่ามีไฟล์คะแนนที่ถูกต้องซึ่งสามารถนำมาตรวจสอบและประกาศผลใหม่ได้
นพ.วรงค์กล่าวว่า ภายหลังการจัดสอบ บริษัทผู้ดำเนินการสอบได้จัดเก็บไฟล์คะแนนต้นฉบับไว้ และมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สถ. รวมถึงส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนได้จากกระดาษคำตอบที่จัดเก็บไว้ในสถานที่รักษาความปลอดภัย ทำให้เชื่อว่าสามารถพิสูจน์คะแนนที่แท้จริงได้
นพ.วรงค์ยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเห็นว่าสามารถดำเนินการเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบที่สุจริตได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน และอาจทำให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถต้องเสียโอกาสในการเข้ารับราชการ
นอกจากนี้ นพ.วรงค์ยังตั้งข้อสงสัยว่า การเดินหน้าประกาศผลสอบชุดเดิม ทั้งที่อ้างว่ามีข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้ว อาจมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินออกมาเคลื่อนไหวหรือเปิดเผยข้อมูล พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและข้อสังเกตดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อยุติหรือคำวินิจฉัยว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดกระทำความผิดตามที่มีการกล่าวอ้าง
#News1 รายงาน