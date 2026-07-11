เทพไทคนใต้แฉเอง! เครือข่ายโกงสอบภาคใต้หนักสุด

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุว่า จากข้อมูลที่ตนได้รับ ภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบจำนวนมาก เนื่องจากมีทั้งเครือข่ายนักการเมือง หัวคะแนน และบุคคลในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการกระจายโควตา
นายเทพไทกล่าวว่า คนภาคใต้จำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญกับการรับราชการ และหลายครอบครัวพร้อมลงทุนเพื่อผลักดันบุตรหลานเข้าสู่ระบบราชการ จึงมองว่าพื้นที่ภาคใต้มีศักยภาพในการระดมเงินเพื่อซื้อตำแหน่ง หากมีขบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง พร้อมระบุว่า จังหวัดในภาคใต้บางแห่งถูกกล่าวถึงว่ามีความผิดปกติในการสอบมากกว่าพื้นที่อื่น
นอกจากนี้ นายเทพไทยังอ้างว่า รูปแบบการดำเนินการมีลักษณะคล้ายการแบ่งโควตาตามภูมิภาค โดยมีการจัดสรรโควตาให้เครือข่ายนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง และบุคคลใกล้ชิดทางการเมือง พร้อมประเมินว่าโควตาส่วนหนึ่งอาจถูกจัดสรรให้กับเครือข่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขและรายละเอียดที่กล่าวถึงเป็นการวิเคราะห์และความเห็นส่วนตัวของนายเทพไท ยังไม่ใช่ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นคำให้สัมภาษณ์ของ นายเทพไท เสนพงศ์ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อยุติหรือคำวินิจฉัยว่ามีบุคคลใดกระทำความผิดตามที่มีการกล่าวอ้าง
เครดิต : รายการ THE STANDARD NOW
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