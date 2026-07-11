สนธิชื่นชมพรรคสีน้ำเงิน เก่งกว่าพรรคสีแดงเรื่องxั่วๆหลายขุม

นายสนธิ ลิ้มทองกุล แสดงความคิดเห็นระหว่างจัดรายการ โดยวิพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยอย่างรุนแรง พร้อมเปรียบเทียบว่า ในมุมมองของตน พรรคสีน้ำเงินมีความสามารถในเรื่องการสร้างอิทธิพลและแทรกแซงกลไกของรัฐมากกว่าพรรคสีแดงเสียอีก พร้อมระบุว่าตนเป็นหนึ่งในคนแรก ๆ ที่ออกมาเตือนถึงสิ่งที่เรียกว่า "ระบอบพรรคสีน้ำเงิน"
นายสนธิกล่าวว่า ปัญหาที่สังคมตั้งคำถามในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ดินเขากระโดง การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ประเด็นการบริหารจัดการด้านพลังงาน โครงการไทยแลนด์พาวิลเลียน รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น ล้วนเป็นเรื่องที่ประชาชนรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปรียบเปรยว่าสถานการณ์ในเวลานี้เปรียบเสมือนการสะสมน้ำมันไว้จำนวนมาก เหลือเพียงผู้จุดประกายก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสังคม
นอกจากนี้ นายสนธิยังอ้างถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนว่าความนิยมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ลดลง พร้อมมองว่าเป็นผลจากการที่ประชาชนเริ่มไม่ไว้วางใจการทำงานของพรรคภูมิใจไทยมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อความทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ทางการเมืองของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ขณะที่ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่มีการกล่าวถึง ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด
#News1 รายงาน