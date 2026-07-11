แม่ค้าออนไลน์ทักแรง! ห่วงเพื่อนร่วมอาชีพ ระวังค่า GP 30% เจอภาษีซ้ำ กำไรแทบไม่เหลือ

แม่ค้าออนไลน์รายหนึ่งออกมาโพสต์เตือนเพื่อนผู้ประกอบการผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า ผู้ที่ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ควรศึกษาต้นทุนให้รอบด้าน เพราะนอกจากจะมีค่าธรรมเนียม หรือค่า GP ที่อาจสูงในบางกรณีแล้ว ยังต้องคำนึงถึงต้นทุนสินค้า ค่าขนส่ง ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
เจ้าของโพสต์ยังเตือนอีกว่า หากกิจการมีรายรับถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการอาจมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งหากตั้งราคาสินค้าไม่สอดคล้องกับต้นทุนทั้งหมด อาจทำให้แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้น แต่กำไรกลับเหลือน้อย หรืออาจขาดทุนได้
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ มีผู้ค้าออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนยอมรับว่าการแข่งขันด้านราคาในปัจจุบัน ประกอบกับค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มและภาระภาษี ทำให้การทำธุรกิจออนไลน์มีความท้าทายมากขึ้น พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการคำนวณต้นทุนทุกด้านอย่างละเอียดก่อนกำหนดราคาขาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน
#News1 รายงาน