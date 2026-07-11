ทนายอั๋นจับพิรุธโกงสอบท้องถิ่น! จะตัดตอนแค่ 55 คน ฝันไปเถอะ

นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ออกมาตั้งข้อสังเกตกรณีการดำเนินคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุว่าหากการดำเนินคดีเอาผิดเพียงผู้ถูกกล่าวหา 55 คน จะไม่สามารถคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมได้ พร้อมกล่าวว่า "จะตัดตอนแค่ 55 คน ฝันไปเถอะ"
นายภัทรพงศ์ระบุว่า การสอบท้องถิ่นเป็นการสอบขนาดใหญ่ ครอบคลุมตำแหน่งทั่วประเทศ จึงมองว่าหากมีการทุจริตจริง ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลเพียงไม่กี่ราย แต่ควรมีการตรวจสอบตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การคัดเลือกผู้ดำเนินการสอบ การบริหารจัดการข้อสอบ ตลอดจนการประกาศผลสอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบทุกมิติ
นอกจากนี้ นายภัทรพงศ์ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการสอบสวนไปยังบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องตามพยานหลักฐาน พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงรายละเอียดบางประการของ TOR และขั้นตอนการดำเนินการสอบที่เห็นว่าควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและข้อสังเกตดังกล่าวเป็นคำกล่าวของนายภัทรพงศ์ ศุภักษร ซึ่งได้ยื่นข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่มีข้อยุติว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามที่มีการกล่าวอ้าง
#News1 รายงาน