อดีตเลขาฯ นายกเล็ก จี้ภราดร ตรวจงบฟื้นฟูน้ำท่วมหาดใหญ่ 530 ล้าน

นายเกรียงไกร คมขำ อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก เรียกร้องถึง นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ลงพื้นที่และตรวจสอบโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 530 ล้านบาท โดยระบุว่า เป็นโครงการที่สังคมควรได้รับคำตอบถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
นายเกรียงไกร ระบุว่า ตนได้รับฟังการสื่อสารของนายภราดรแล้ว เห็นด้วยกับหลายประเด็นและชื่นชมในความกล้าที่ออกมาพูด แต่เห็นว่าหากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ก็ควรลงมือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในโครงการที่สังคมยังมีข้อสงสัย พร้อมเปิดเผยว่าได้ฝากหนังสือผ่านผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้รัฐมนตรีช่วยผลักดันการตรวจสอบโครงการดังกล่าว
สำหรับโครงการที่ตั้งข้อสังเกต เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ ซึ่งมีหลายกิจกรรม โดยเฉพาะงานขนย้ายขยะในพื้นที่ ที่ใช้งบประมาณรวมหลายร้อยล้านบาท นายเกรียงไกรตั้งคำถามว่า การดำเนินงานมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ รวมถึงมีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินงาน อาทิ รถที่ใช้ขนขยะมีอยู่จริงหรือไม่ มีทะเบียนและระบบติดตาม GPS หรือไม่ มีใบสั่งงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายก่อนและหลังการดำเนินงาน ตลอดจนมีผู้ควบคุมงานและการตรวจรับงานตามขั้นตอนครบถ้วนหรือไม่
นายเกรียงไกร ย้ำว่า หากโครงการดำเนินการถูกต้องก็จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย แต่หากพบข้อบกพร่องก็จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน พร้อมขอให้นายภราดรใช้บทบาทในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนชาวสงขลา
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