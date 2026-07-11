พ.ต.อ.วิรุตม์ ซัดตรง! คนกรุงเสี่ยงชีวิตขึ้นรถเมล์กลางถนน ถามคนรับผิดชอบอยู่ไหน

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจ เปิดประเด็นวิพากษ์ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า สภาพการจราจรในปัจจุบันแทบไม่ต่างจาก "การจลาจล" เพราะประชาชนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกวัน ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายจราจรยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีรถจอดกีดขวางและจอดผิดกฎหมายจำนวนมาก แม้แต่บริเวณป้ายรถประจำทาง
พ.ต.อ.วิรุตม์ ยกตัวอย่างภาพประชาชนที่ต้องลงไปยืนรอและขึ้นรถเมล์กลางผิวจราจร เนื่องจากรถโดยสารไม่สามารถเทียบเข้าป้ายได้ เพราะมีรถยนต์จอดกีดขวาง โดยตั้งคำถามว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลับไม่เห็นการแก้ไขอย่างจริงจัง พร้อมระบุว่าเป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นในเมืองหลวง
นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นว่า ไม่ว่าประชาชนจะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใดเข้ามาบริหาร ก็ยากจะแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม หากผู้ว่าฯ กทม. ยังไม่มีอำนาจกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาหน่วยงานตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบังคับใช้กฎหมายจราจร
พ.ต.อ.วิรุตม์ เสนอว่า หากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างจริงจัง ควรพิจารณาโอนกองบังคับการตำรวจจราจรไปอยู่ภายใต้การกำกับของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นเอกภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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