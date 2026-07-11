กาญจนบุรีเดือด! ชาวบ้านต้านโรงแต่งแร่ทุนจีน หวั่นกระทบแหล่งน้ำ เทศบาลสั่งระงับก่อสร้าง

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กว่า 1,000 คน รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างโรงแต่งแร่ที่ระบุว่าเป็นการลงทุนของกลุ่มทุนจีน หลังแสดงความกังวลว่าโรงงานตั้งอยู่ใกล้คลองชลประทาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการผลิตน้ำประปา การอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสียจากกระบวนการแต่งแร่ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการได้ยื่นขอจัดตั้งโรงงานและผ่านขั้นตอนบางส่วนตามกฎหมายแล้ว แต่เทศบาลอนุญาตเพียงการปรับสภาพพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การที่ผู้ประกอบการเริ่มก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต จึงถือเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เทศบาลมีคำสั่งระงับการก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้านชาวบ้านยืนยันว่า ไม่ได้คัดค้านการลงทุนหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตร เนื่องจากคลองชลประทานบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและการใช้น้ำของประชาชน หากเกิดความเสียหายอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายโรงงาน และการพิจารณาอนุญาตจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด พร้อมยืนยันว่าข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐยืนยันข้อกล่าวหาที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการนำแร่จากประเทศเมียนมามาแปรรูปในกาญจนบุรีแล้วส่งกลับประเทศจีน หรือมีการปล่อยสารพิษตามที่มีการกล่าวอ้าง โดยประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#News1 รายงาน