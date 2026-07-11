พี่ชายน้องสาว "ผู้พ้นโทษ-ผู้หนีคดี" ร่วมวงพบ "ปราโบโว" ที่อินโดนีเซีย

กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซีย หลังรัฐบาลอินโดนีเซียเผยแพร่ภาพการเข้าพบกันระหว่าง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย พร้อมด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร กับ นายปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซีย ระบุว่า การพบกันดังกล่าวเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการในบรรยากาศเป็นกันเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โลก สถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ
จากนั้น คณะของนายทักษิณได้เดินทางเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานใหญ่ Danantara กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย โดยนายทักษิณเข้าร่วมในฐานะสมาชิกคณะที่ปรึกษาของกองทุน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเศรษฐกิจ การลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของรัฐร่วมกับผู้บริหารของกองทุนและประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
การเดินทางครั้งนี้ยังถูกจับตามองจากสังคมไทย เนื่องจากเป็นการปรากฏตัวพร้อมกันของบุคคลสำคัญในตระกูลชินวัตร โดยนายทักษิณ ซึ่งได้รับการพักโทษและพ้นจากเรือนจำตามกระบวนการกฎหมายไทย และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งยังพำนักอยู่ต่างประเทศภายหลังศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษาในคดีโครงการรับจำนำข้าว ได้ร่วมเดินทางเข้าพบผู้นำอินโดนีเซียพร้อมกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ไม่ควรนำไปตีความเป็นการวัดอิทธิพลหรืออำนาจทางการเมือง พร้อมระบุว่า บุคคลที่ไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิในการเดินทางก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือเข้าพบผู้นำประเทศต่าง ๆ ได้เป็นเรื่องปกติ
การพบกันครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นทั้งการกระชับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองของไทยกับผู้นำอินโดนีเซีย ท่ามกลางกระแสจับตาจากสังคมไทยถึงบทบาทของนายทักษิณบนเวทีระหว่างประเทศ
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